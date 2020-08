Geraardsbergen sluit memorabele jeugdzomer af: “Veel mensen waren in de weer om kinderen een fijne zomervakantie te bezorgen” Frank Eeckhout

31 augustus 2020

16u09 0 Geraardsbergen In Geraardsbergen heeft de jeugddienst een memorabele jeugdzomer afgesloten. “Het einde van de zomervakantie doet mij wel wat. Het was een wat ongewone vakantie die we niet snel zullen vergeten. Toch waren heel wat mensen in de weer om kinderen en jongeren een fijne zomervakantie te bezorgen", looft schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont (CD&V).

Weet je dat maar liefst 648 Geraardsbergse kinderen, verdeeld over 23 bubbels, deze zomer op kamp gingen met Chiro, KSA, of JNM? “Dit is echt een huzarenstuk voor de leiding, volwassen begeleiders en kookouders. De verantwoordelijkheidszin van deze jonge mensen was ongelooflijk. De jeugddienst van de stad Geraardsbergen voorzag een ondersteuningspakket voor de jeugdverenigingen die op kamp gingen. Ze konden dit zelf samenstellen op basis van de noden die ze zelf hadden bij de voorbereiding van hun kamp, zoals handschoenen, mondmaskers, protectiemateriaal, alcoholgel, desinfecterende spray, handzeep, poetspapier, thermometer, pedaalemmer, extra spelmateriaal", vertelt schepen Fernand Van Trimpont.

Speelplein en opvang

Ook de speelpleinwerking draaide op volle toeren. “Het was een hele klus voor de animatoren. We moesten werken in bubbels per week van maximum 50 personen. Er diende vooraf ingeschreven te worden en er heersten strikte hygiënemaatregelen. Gelukkig konden we rekenen op de scholen die bereid waren tijdens de zomervakantie hun deuren open te zetten voor de speelpleinwerking. Sommige kinderen hadden het soms moeilijk. Je zag dat de sociale contacten hen echt deugd deden. Dit zagen ook de mensen van de buitenschoolse kinderopvang, die na een zwaar schooljaar waarbij zij dienden bij te springen in de opvang in de diverse scholen, klaar stonden voor de opvang in juli en augustus", gaat de schepen verder.

Grote inzet

Tijdens deze moeilijke periode hebben alle onthaalouders en kindbegeleiders met veel enthousiasme de kinderen met een warm hart opgevangen. “Zij stonden altijd paraat. En er waren ook heel wat privé-initiatieven, workshops, sportkampen, boerderijuitstappen, enzovoort. Ook deze mensen zorgden voor een kwaliteitsvolle invulling van de zomervakantie van onze kinderen. Het was snel schakelen voor deze mensen. Pas net voor de zomervakantie wisten zij wat en hoe ze hun initiatief konden organiseren. Voor het feit dat we erin slaagden de studeerruimtes te organiseren, ben ik de kerkraden heel dankbaar. Op verre afstand van elkaar, bij hete zomertemperaturen in een koel kerkgebouw kunnen studeren: het was voor veel studenten dé oplossing om in geen evidente tijden te werken aan hun herkansing. Tot slot wil ik ook de uitbaters van jeugdinfrastructuur en kampplaatsen bedanken. Zij ontvingen jeugdgroepen uit gans Vlaanderen en waren soms wat bezorgd of ze er gingen in slagen hun accommodatie coronaproof te houden.”

Bijzondere zomervakantie

Het Huis van het Kind, jeugddienst en jeugdopbouwwerk waren dagelijks in de weer voor de zorg voor kinderen en jongeren die niet naar georganiseerde activiteiten konden. “Deze groep zal ook de komende maanden prioriteit krijgen in de opvolging en acties. Onze kerntaak wordt de komende weken om iedereen “aan boord” te houden in onze kwetsbare samenleving. Het was trouwens ook voor mij een bijzondere zomervakantie. Enerzijds was er de continue opvolging van de situatie op het terrein, en anderzijds miste ik de kampbezoeken en veelvuldige contacten met animatoren en jeugdleiders. Maar ik ben zo fier op al het jeugdwerk dat in juli en augustus in Geraardsbergen is gerealiseerd”, besluit schepen Van Trimpont tevreden.