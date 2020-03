Geraardsbergen schort parkeercontroles in de blauwe en betalende zones tijdelijk op Frank Eeckhout

25 maart 2020

13u56 0 Geraardsbergen Naar aanleiding van de coronacrisis schort de stad Geraardsbergen de controles op betalend parkeren en de controles in de blauwe zone tijdelijk op.

Voor het stadsbestuur primeert de veiligheid en de gezondheid van eenieder. “Door deze maatregel beschermen we niet alleen de parkeerwachters, maar ook alle automobilisten, die door deze maatregel geen contact meer moeten hebben met het touchscreen van de parkeerautomaten. Bovendien willen we met deze tijdelijke maatregelen het vlot parkeren voor alle zorgverstrekkers, hulpverleners en mantelzorgers makkelijker maken. Dat de controles worden opgeschort in de blauwe en betaalzone betekent echter niet dat de wegcode niet moet gerespecteerd worden. Bij verkeersovertredingen zoals bijvoorbeeld parkeren op het voetpad of parkeren op een mindervalidenparkeerplaats zonder geldige parkeerkaart, kan de politie nog steeds overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal", zegt waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V).