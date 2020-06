Geraardsbergen plaatst borden van meer dan twee vierkante meter om te wijzen op snelheidslimiet: “Groot genoeg?” Claudia Van den Houte

26 juni 2020

16u40 2 Geraardsbergen De stad Geraardsbergen is hardleerse snelheidsovertreders beu en heeft daarom extra grote borden laten plaatsen die herinneren aan de snelheidsbeperkingen.

“Negentig procent van de meldingen die de dienst Mobiliteit jaarlijks krijgt, gaan over overdreven snelheid”, vertelt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V). “Vijfentachtig procent van de bestuurders houdt zich nochtans wel degelijk aan de geldende snelheid, zo blijkt uit anonieme snelheids- en voertuigtellingen, maar voor de overige hardleerse vijftien procent plaatsen we nu dus extra grote borden.”

Er valt moeilijk naast de borden te zien: Ze zijn meer dan twee vierkante meter groot. De borden zijn ook verplaatsbaar. “Op die manier kunnen we telkens op andere locaties de aandacht vestigen op de geldende snelheid. Overdreven en onaangepaste snelheid staat in Vlaanderen jammer genoeg nog steeds op de eerste plaats als oorzaak van verkeersongevallen. We hopen dat de aanduidingen ‘Groot Genoeg?!’ zijn en we bestuurders doen nadenken over hun rijgedrag en zo ook de veiligheid voor de andere weggebruikers verhogen.”