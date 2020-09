Geraardsbergen neemt deel aan nationale test van BE-Alert Frank Eeckhout

Geraardsbergen neemt op donderdag 1 oktober deel aan de nationale test van BE-Alert. Wie nog niet geregistreerd is, kan dat doen via www.be-alert.be.

BE-Alert is een elektronisch alarmeringssysteem waarmee inwoners kunnen verwittigen worden bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een bericht verstuurd worden naar iedereen op wie de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen zoals bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten bij een brand. Op 1 oktober houden verschillende steden en gemeenten in België een BE-Alert-test. Ook Geraardsbergen doet mee. Alle inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag een testbericht ontvangen via sms. “Door BE-Alert te testen, kan de stad de procedures inoefenen. Bovendien maken we de inwoners op die manier bewust van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).