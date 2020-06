Geraardsbergen maakt werk van herdenkingsmo(nu)ment voor coronaslachtoffers Frank Eeckhout

23 juni 2020

15u44 1 Geraardsbergen Een werkgroep met een vertegenwoordigers van alle politieke fracties moet zich buigen over de oprichting van een herdenkingsmoment en -monument voor de coronaslachtoffers in Geraardsbergen. “Belangrijk is dat dit allemaal universeel is, voor iedereen toegankelijk en niet gebonden aan een religieuze overtuiging”, stelt burgemeester Guido De Padt (Open Vld) voor.

Tussen het begin van de lockdown op 14 maart en het einde ervan op 2 juni stierven 95 Geraardsbergenaren. Daarvan zijn meer dan 30 overlijdens te wijten aan Covid-19. Burgemeester Guido De Padt besefte onmiddellijk dat de verlieservaringen ontzettend pijnlijk zijn geweest. “Ieder van ons kent mensen dichtbij die ons plots ontvallen zijn. Door de beperkende maatregelen hebben nabestaanden tijdens de coronacrisis geen of slechts op een beperkte manier en op afstand afscheid moeten nemen. Dat heeft familie, vrienden én onze gemeenschap machteloos achtergelaten. Een laatste warme knuffel had anders net veel troost kunnen bieden”, weet De Padt.

Daarom wil de stad een gezamenlijk herdenkingsmoment organiseren. “Onze cultuurdienst heeft al plannen om met de vzw reveil op 1 november op het stedelijk kerkhof een ingetogen herdenking te organiseren met muzikanten, dichters en verhalenvertellers met respect voor elke overtuiging. We hebben het initiatief nog even on hold gezet om een dergelijk gezamenlijk herdenkingsmoment te kunnen bespreken. De volgende vragen die kunnen gesteld worden zijn: zien we dat als een meerwaarde? En hoe zien we deze herdenking dan? wanneer, waar, met wie en hoe", vraagt de burgemeester zich af.

‘Troostplekken’

De stad is ook het idee genegen om blijvende troostplekken te creëren. “Een klein stukje groen met een gedicht of waarom geen kunstwerk waar mensen samen troost kunnen vinden? Kan dat in onze stad? En waar dan? Een kerkhof kan bijvoorbeeld zo’n plek zijn. We denken voor het centrum ook richting het Grupellopark waar nu ‘Den Olifant’ zorgt voor enige ophef. Of in het Abdijpark dat heraangelegd wordt, is daar nog plek? Het kan ook opgepikt worden door onze dorpsraden zodat er in elk dorp een klein stukje groen wordt omgevormd tot een troostplek voor mensen die een geliefde missen. Belangrijk is dat dit allemaal universeel is, voor iedereen toegankelijk en niet gebonden aan een religieuze overtuiging. Dit dossier zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad op 7 juli. Er zal gevraagd worden om binnen het kader van de coronacrisis een werkgroep op te richten - met een vertegenwoordiging van alle politieke fracties - die de contouren schetst voor een gezamenlijk herdenkingsmo(nu)ment en troostplekken in onze stad. Daarbij kunnen uiteraard ook andere ideeën of voorstellen aangebracht worden”, besluit De Padt.