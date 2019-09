Geraardsbergen maakt werk van burgerkwartier voor aanvang gemeenteraad Frank Eeckhout

11 september 2019

14u39 1 Geraardsbergen Het stadsbestuur gaat een burgerkwartier invoeren voor elke gemeenteraad. Daarop krijgen inwoners de kans om voorstellen te doen.

Momenteel lopen in Geraardsbergen twee trajecten in verband met participatie. In het voorjaar werden acht toekomsttafels georganiseerd met participatie van de burger over verschillende thema’s. “De resultaten van die tafels worden op 17 september om 19 uur voorgesteld in De Spiraal. Naast leden van adviesraden en dorpsraden maken ook vijftien burgers deel uit van die toekomsttafels. Daarnaast loopt er ook een participatietraject over de nieuwe inkleding van recreatiesite Den Bleek. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen gaat nu een kerngroep samenstellen met vertegenwoordigers uit het actiecomité, dorps- en adviesraden en geïnteresseerde burgers. Die gaan zich in november buigen over een voorontwerp", zegt schepen van Participatie Kristin Vangeyte (Open Vld).

Er wordt dit najaar ook gewerkt aan een burgerkwartier voor de gemeenteraad. “Als schepen van Participatie vind ik het ontzettend belangrijk dat er werk wordt gemaakt van een geïntegreerd participatiebeleid. We zijn op dat vlak, met slechts één participatieambtenaar, al wat overbevraagd, maar met enthousiasme kan je bergen verzetten", besluit Vangeyte.