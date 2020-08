Geraardsbergen laat kleinschalige evenementen terug toe onder strikte voorwaarden Claudia Van den Houte

12 augustus 2020

17u47 7 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen heeft beslist om kleinschalige evenementen terug toe te staan, op enkele uitzonderingen na en onder strikte voorwaarden.

Eind juli schafte Geraardsbergen alle kermissen, evenementen en sportwedstrijden af tot 6 september. Vlaamse ministers Jam Jambon en Bart Somers vroegen recent om markten, voorstellingen, kermissen, sport... maximaal te laten doorgaan tenzij de epidemiologische analyse in een gemeente dat niet toelaat. Daarnaast deelde viroloog Marc Van Ranst burgemeester Guido De Padt (Open Vld), die hem had gecontacteerd, mee dat culturele evenementen met een zittend publiek en met goed gecontroleerde toeschouwersstromen groen licht moeten krijgen. Omdat de epidemiologische situatie momenteel zeer goed is in Geraardsbergen, besliste de stad om haar standpunt te versoepelen. Kleinschalige evenementen, zoals voorstellingen, concerten en sportwedstrijden mogen, op enkele uitzonderingen na, voortaan doorgaan.

Daarbij zullen nationale regelgeving en voorwaarden worden opgelegd. “Activiteiten vormen voor onze jeugd een belangrijk deel van hun vrijetijdsbesteding in de zomervakantie. Het verhoogt hun welbevinden en zorgt voor een wij-gevoel. Cultuur en sport zitten in onze genen ingebed en zijn geestelijke zuurstofflessen voor onze bevolking”, vertelt burgemeester De Padt (Open Vld). “In de voorbije weken kregen we vragen om toch kleinere organisaties te laten doorgaan. We willen daar een positieve respons aan geven, waarbij we het liefst hebben dat één en ander in openlucht gebeurt. We willen deze versoepeling een kans geven, omdat we de mensen een uitlaatklep willen bieden in deze moeilijke tijden. We willen ook sectoren die het zeer moeilijk hebben een hart onder de riem steken.”

Als de opgelegde voorwaarden niet worden nageleefd, wordt onmiddellijk een proces-verbaal opgesteld en de activiteit stillegt, met verbod er nadien nog te organiseren. Eetfestijnen (tenzij er met een veilig afhaalsysteem wordt gewerkt) buurtfeesten of -bijeenkomsten die verder gaan dan de toegelaten sociale bubbel en kermissen blijven verboden. De maatregel geldt tot 30 september.

Organisatoren van evenementen op openbaar domein moeten zich aanmelden via het digitaal evenementenloket en moeten steeds het COVID Event Protocol volgen. Elke aanvraag bij de stad zal grondig worden getoetst aan het COVID Event Risk Model. Er moet een crowd management plan worden voorgelegd. Meer info via de website van de stad Geraardsbergen.