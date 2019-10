Geraardsbergen huldigt sportlaureaten in Arjaantheater Frank Eeckhout

28 oktober 2019

06u23 1 Geraardsbergen In het Arjaantheater in Geraardsbergen worden op vrijdag 13 december de sportlaureaten en sportkampioenen van 2019 gehuldigd.

Tijdens dit Gala wordt uit de categorieën jeugdsport (individueel en per ploeg) en competitiesport (individueel en per ploeg), een winnaar gekozen. Ook de sportkampioenen worden gehuldigd tijdens de show. Er zijn verschillende demo’s van spectaculaire sporten en Les Prince des Bois zorgen voor de muziek. Het sportgala begint om 20 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Het reglement en de voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen is terug te vinden op www.geraardsbergen.be of kan opgevraagd worden bij de sportdienst via mail naar sportdienst@geraardsbergen.be.