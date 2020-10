Geraardsbergen herziet eigen parkeerbeleid: “Betalend parkeren kan opnieuw met muntstukken” Frank Eeckhout

01 oktober 2020

09u34 0 Geraardsbergen In Geraardsbergen kunnen bezoekers vanaf 1 oktober opnieuw muntstukken gebruiken om een parkeerticket te nemen. “Die aanpassing is er gekomen op vraag van handelaars en de bezoekers aan ons centrum”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V).

Verschillende digitale parkeerautomaten in het centrum van Geraardsbergen werden uitgerust met de optie om met muntstukken te betalen. Hierdoor kunnen inwoners en bezoekers - naast de kaart, sms of app – dus ook weer cash betalen. “Deze uitbreiding is er gekomen op vraag van de handelaars en de bezoekers van het stadscentrum. Een jaar na het invoeren van het nieuwe parkeerbeleid hebben we de situatie geëvalueerd en een aantal aanpassingen doorgevoerd", zegt schepen Fernand Van Trimpont.

Iedereen welkom

Hierdoor is het vanaf 1 oktober mogelijk om aan drie parkeerautomaten cash te betalen: eentje op het Stationsplein, eentje op de Markt en een in de Gasthuisstraat. “Uit de bevraging blijkt dat de vraag naar cash betalen, vooral bij de oudere bezoekers van het centrum, blijft leven. Enerzijds denken we dat cash op lange termijn en in de huidige omstandigheden minder relevant zal worden, maar anderzijds willen we wel tegemoet komen aan deze vraag. Het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in onze handelscentrum. Daarnaast worden ook het gebruik van sms-parkeren en het registreren via de app eenvoudiger. Voortaan moeten gebruikers het individuele nummer van de automaat niet meer ingeven, de code GRB volstaat", besluit de schepen.