Geraardsbergen gaat European Disability Card promoten Frank Eeckhout

04 februari 2020

16u38 8 Geraardsbergen Op voorstel van oppositiepartij N-VA gaat Geraardsbergen de European Disability Card promoten. “Met deze kaart komen mensen met een beperking in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport”, zegt Ilse Roggeman.

De European Disability Card is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. “In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking onterecht toegangskortingen en andere voordelen mis”, zegt initiatiefnemer Ilse Roggeman. N-VA Geraardsbergen hoopt dat naast de stadsdiensten nu ook lokale ondernemingen en verenigingen de European Disability Card gaan invoeren. Wie deze kaart wil aanvragen of meer informatie wenst, kan dit doen via het internet bij FOD Sociale Zekerheid-Directie Generaal Personen met een handicap en het VAPH (Vlaams Agentschap personen met een handicap).