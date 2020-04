Geraardsbergen financiert mee het schakelzorgcentrum in Aalst Frank Eeckhout

De stad Geraardsbergen is één van de geldschieters voor het schakelzorgcentrum in het Ibishotel in Aalst. "Sinds dinsdag vangt het schakelzorgcentrum de eerste coronapatiënten op, die doorverwezen zijn door de ziekenhuizen van het A.S.Z. en het OLV", zegt waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V).

Het schakelzorgcentrum is een ‘tussenschakel’ tussen het ziekenhuis en de thuissituatie, voor mensen die nog niet meteen naar huis kunnen. Samen met de ziekenhuizen A.S.Z. en OLV en de partners van de eerstelijnszones regio Aalst en Dender-Zuid werden alle voorbereidingen getroffen om het schakelzorgcentrum in te richten. Daar worden patiënten uit Geraardsbergen, Aalst, Haaltert, Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw en Ninove opgevangen. “Wie medisch gezien het ziekenhuis mag verlaten, maar thuis niet kan rekenen op de nodige zorg kan terecht in het schakelzorgcentrum. Het schakelzorgcentrum biedt ook medisch toezicht voor mensen die besmet zijn met COVID-19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten. Ook in deze gevallen verloopt de aanmelding steeds via de lokale ziekenhuizen. De COVID-artsen zijn immers het best geplaatst om te beoordelen of het schakelzorgcentrum de geschikte opvang kan bieden voor de patiënt. Er is personeel ingezet voor de maaltijdbedeling, het onderhoud, de administratie en coördinatie van het schakelzorgcentrum. Het medisch en zorgpersoneel wordt door de mutualiteiten, thuiszorgdiensten en huisartsen van de eerstelijnszone van de regio Aalst en Dender-Zuid georganiseerd. Voor het personeel voorziet het schakelzorgcentrum in het nodige beschermingsmateriaal", zegt Fernand Van Trimpont.