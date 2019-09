Geraardsbergen doet mee met nationale actie Be-Alert Frank Eeckhout

25 september 2019

11u56 1 Geraardsbergen Verschillende gemeenten houden op donderdag 3 oktober een Be-Alert test. Ook Geraardsbergen doet mee. Inwoners die reeds ingeschreven zijn op Be-Alert ontvangen die dag via sms een testbericht.

“Bij een noodsituatie zoals een grote brand of een overstroming willen we de inwoners snel verwittigen. Daarom beschikt ons bestuur over Be-Alert, een systeem dat de inwoners op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of gesproken bericht via de telefoon", duidt burgemeester Guido De Padt (Open Vld). Wie nog niet ingeschreven is op Be-Alert, kan dit doen in via www.be-alert.be.