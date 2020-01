Geraardsbergen Beweegt op zoek naar enthousiaste sportievelingen Frank Eeckhout

13 januari 2020

12u27 0 Geraardsbergen Geraardsbergen Beweegt, de nieuwe kernraad van de Geraardsbergse sportadviesraad, gaat op zoek naar enthousiaste sportievelingen om de Oudenbergstad nog meer op der sportieve kaart te zetten.

De kernraad vormt de verbindende schakel tussen de sportieve bevolking, de sportclubs en het lokaal bestuur, en wil bewegen en sporten in al zijn vormen ruimer en meer divers aan bod laten komen in Geraardsbergen. Daarvoor is de sportdienst op zoek naar een tiental enthousiaste sportliefhebbers. Woon, sport en/of werk je in een sportgerelateerde omgeving in Geraardsbergen? Gaan jouw interesses verder dan je eigen sporttak of sportomgeving? Heb je een bijzondere deskundigheid die voor de sportraad goed van pas zou kunnen komen? Heb je goesting om beweging en sport meer of anders op de kaart te zetten in Geraardsbergen? Dien dan je kandidatuur voor 7 februari in via het online formulier op www.geraardsbergen.be/geraardsbergen-beweegt. Je vindt er ook de statuten terug. Voor meer info contacteer je de sportdienst op het nummer 054/43.51.43 of via mail naar sportdienst@geraardsbergen.be.