Geraardsbergen betaalt niet langer voor passage Ronde van Vlaanderen over Muur

02 december 2019

21u26 24 Wielrennen Geraardsbergen wil geen geld meer geven om de renners tijdens de Ronde van Vlaanderen over de Muur te sturen. “We hopen dat de Muur iconisch genoeg is om ook gratis een plaatsje te krijgen in het parcours", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

In 2011 besliste Wouter Vandenhaute om de Muur uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen te schrappen. Vandenhaute was toen via Flanders Classics de nieuwe eigenaar van de Ronde. Oudenaarde werd de nieuwe aankomstplaats. Renners reden drie lokale lussen over de Oude Kwaremont en de Paterberg en voor de Muur was geen enkele rol meer weggelegd. In 2017 werd de Muur in ere hersteld. Een nieuwe parcourswijziging voorzag een doortocht op 100 kilometer voor de streep. Flanders Classics en het gemeentebestuur sloten een akkoord, dat Geraardsbergen de komende drie jaar 50.000 euro zou betalen om de renners over de Muur te laten rijden. Dat contract loopt dit jaar af en Geraardsbergen is niet van plan om dat te vernieuwen.

“We gaan aan de gemeenteraad voorstellen om niet meer te betalen voor een passage van de Ronde van Vlaanderen over de Muur. Dat de Ronde hier passeert op 100 kilometer van de aankomst, heeft meegespeeld in onze beslissing. Wel blijven we bereid om de doortocht logistiek te ondersteunen en alle nodige faciliteiten te voorzien. We hopen dat de organisatie dit begrijpt en de iconische Muur behouden blijft in het parcours", zegt Guido De Padt.

Van den Spiegel: “We erkennen de meerwaarde van de Muur”

Bij Flanders Classics houden ze alle gesprekslijnen open. Het wachten is daar op een officiële beslissing van de gemeenteraad van Geraardsbergen. Maar, zo verzekert Thomas Van Den Spiegel van Flanders Classics: “Dit noopt ons niet tot drastische beslissingen op korte termijn. Een wijziging van het parcours van de Ronde van Vlaanderen is niet aan de orde. Dat slaat nergens op. Ook in de Omloop zullen we met veel plezier over de Muur blijven rijden. We erkennen de meerwaarde van de Muur. We blijven on speaking terms met Geraardsbergen en we hebben nog een heel jaar de tijd om de zaak te bekijken.”

