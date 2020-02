Gemeenteraadslid Jimmy Colman wil eenvoudiger betaalsysteem voor parkeermeters Frank Eeckhout

03 februari 2020

13u02 4 Geraardsbergen Gemeenteraadslid Jimmy Colman (Open Vld) heeft aan schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) gevraagd om het betaalsysteem van de parkeermeters in het centrum van Geraardsbergen te vereenvoudigen.

Sinds de invoering van het nieuwe parkeersysteem werden de betalende parkeerzones in het Geraardsbergse centrum inmiddels herleid van twee naar één betalende parkeerzone. “Toch staan in de betalende straten parkeermeters met verschillende meternummers", stelt raadslid Jimmy Colman vast. “Wie via sms betaalt, moet zich naar de parkeermeter begeven om het juiste meternummer in te geven. Er bestaat namelijk geen stadsplannetje waarop alle parkeermeters met bijhorend nummer op staan ingetekend. Als we afstappen van het cijfersysteem, moeten automobilisten hun parkeersessie niet meer afsluiten met een sms en bijhorende kosten als ze hun wagen verplaatsen. Een vereenvoudiging van het betaalsysteem wordt dan ook goedkoper voor de bezoekers van ons centrum.” Schepen Fernand Van Trimpont gaat het voorstel laten onderzoeken.