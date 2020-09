Gemeenteraad maakt geveltuintje mogelijk Frank Eeckhout

02 september 2020

08u31 0 Geraardsbergen In Geraardsbergen heeft de gemeenteraad dinsdagavond ingestemd met het aanleggen van geveltuintjes. “Aan de hand van een eenvoudige procedure wordt de aanleg van geveltuintje mogelijk gemaakt op het hele grondgebied", zegt schepen van Wonen David Larmuseau (CD&V).

Geveltuintjes zijn een aanplanting van groen op het openbaar domein, in volle grond of in een bak, gelegen tegen een gevelmuur die zich bevindt op de grens met het openbaar domein of de openbare weg. Voor gebouwen die als monument zijn geklasseerd of die op de inventaris van bouwkundig erfgoed staan, is een advies nodig van de Erfgoedcommissie van de stad. De geveltuintjes worden wel aan een aantal voorwaarden onderworpen. “De diepte van de geveltuin bedraagt maximaal 30 cm gemeten vanaf de voorgevel, er moet steeds één meter doorgang behouden worden, de geveltuin ligt op minstens een halve meter van de perceelgrens met de buren, de plantengroei moet zich beperken tot de gevel van het gebouw waarvoor een aanvraag tot aanleg geveltuin werd gedaan, klimop en andere sterk woekerende planten zijn niet toegelaten en de beplanting van de geveltuin bestaat bij voorkeur uit inheemse soorten", somt schepen David Larmuseau op.

Het stadsbestuur kan de geveltuin steeds weigeren. Als er een akkoord is, wordt de aanleg gedaan en bekostigd door de stad. De aanvulling van de plantenbak, de aanplant en het onderhoud van de geveltuin gebeuren door de aanvrager. “De geveltuin moet goed onderhouden worden zodat die geen hinder vormt voor voetgangers of andere weggebruikers", geeft Larmuseau nog mee.