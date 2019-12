Geld en juwelen gestolen Koen Moreau

01 december 2019

14u27 0 Geraardsbergen Het voorbije weekend waren dieven op pad in en rond Geraardsbergen.

Inbrekers sloegen onder meer toe in de Schillebeekstraat en Resteleustraat. Vrijdagavond werd tussen 19.30 en 21.30 uur via een raam ingebroken in de Schillebeekstraat. De dieven gingen aan de haal met geld en juwelen. Zaterdagavond werd nog een inbraak vastgesteld langs de Resteleustraat. De daders raakten eveneens binnen langs een raam aan de achterzijde. Hier is nog niet duidelijk wat gestolen werd.