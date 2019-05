Geen vertegenwoordiger meer uit Geraardsbergen in Brussel Frank Eeckhout

27 mei 2019

09u30 5 Geraardsbergen Geraardsbergen kan niet meer rekenen op een eigen vertegenwoordiger in het Vlaams of Federaal parlement.

Caroline De Padt (Open Vld) rekende op de naambekendheid van haar vader Guido om over enkele kandidaten te springen en zo misschien verkozen te geraken voor de Kamer. Met een persoonlijke score van 8.476 stemmen scoorde zij behoorlijk goed. Toch was het stemmenaantal niet voldoende om verkozen te geraken. Bij sp.a neemt Dirk Van der Maelen afscheid van de Kamer. Hij was lijstduwer voor de Europese verkiezingen. Zijn 31.819 voorkeurstemmen waren onvoldoende om verkozen te geraken.