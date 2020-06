Geen terrasbelasting in Geraardsbergen: 26 horecazaken vragen uitbreiding bestaand terras of ruimte voor nieuw terras Frank Eeckhout

10u38 5 Geraardsbergen Geraardsbergen gaat de terrasbelasting dit jaar niet innen. “Ook niet dus op de uitgebreide of nieuwe terrassen. Maar liefst 26 horecazaken hebben zo’n aanvraag ingediend", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Half maart besliste de Nationale Veiligheidsraad dat cafés en restaurants gesloten zouden blijven. Een met onze genen verwante activiteit hield op te bestaan waardoor niet alleen de cafébazen, maar ook de klanten verweesd achterbleven. Weg die pint, weg de sociale babbel. De horeca behoort dan ook tot de zwaarst getroffen sectoren van de coronacrisis. Maandag gaat de horeca opnieuw open, maar wel onder heel strikte voorwaarden. Deze regels hebben tot gevolg dat er tegenover vroeger minder ruimte is om eenzelfde aantal klanten een plaats geven. Zelfs tooghangers moeten wijken en een stoel zoeken. Om daaraan te verhelpen heeft het stadsbestuur van Geraardsbergen aan alle horecavoorzieningen de gelegenheid gegeven om - op openbaar domein -een bestaand terras uit te breiden of ruimte te voorzien voor een nieuw terras. 26 cafés en restaurants maken gebruik van deze opportuniteit.

“Daarnaast hebben we beslist om dit jaar geen terrasbelasting te innen. We hebben er alle belang bij dat cafés en restaurants verder financieel gezond blijven", zegt burgemeester Guido De Padt. Een café- of restaurantbezoek is voor sommige mensen ook een sociaal bindmiddel en laat dat nu juist zijn wat vele mensen na deze periode van lockdown nodig hebben. “Uiteraard zal onze dienst economie onze horeca na deze heropstart ook nog bijstaan. Naarmate de maatregelen versoepelen, gaan we er met onze dienst cultuur alles aan doen om van onze stad tijdens de zomermaanden een leuke ‘place to be’ te maken. En daar maakt de horeca en het handelscentrum een belangrijk onderdeel van uit. We wensen hen alvast een zeer goede heropstart toe en hopen dat onze inwoners hen een warm hart toedragen door vanaf maandag voor hen eens uit hun kot te komen", voegt schepen van Middenstand Ann Panis (Open Vld) daar nog aan toe.