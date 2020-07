Geen evenementen en kermissen in Geraardsbergen tot en met 6 september Frank Eeckhout

28 juli 2020

09u36 0 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen annuleert tot en met 6 september alle kermissen en evenementen op haar grondgebied. “Half augustus evolueren we de toestand en bekijken we of evenementen na 6 september wel kunnen doorgaan", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Experten dringen er sterk op aan om het aantal contacten tot een minimum te herleiden als we het coronavirus onder controle willen krijgen. Geraardsbergen blijft tot op vandaag gespaard van de oplopende besmettingen die andere steden en gemeenten in België teisteren en dat wil het stadsbestuur graag zo houden. “De situatie is ernstig. Juist daarom hebben we geoordeeld dat we er zelf niet mogen voor zorgen dat mensen zich gaan groeperen en voor een verhoogd besmettingsrisico zorgen. Vandaar de beslissing om evenementen en kermissen tot nader order te verbieden. We willen geen Antwerpse toestanden en voeren dus proactief ingrepen in die het virus minder kansen geeft om toe te slaan. We beseffen dat de maatregel om evenementen en kermissen te verbieden voor iedereen hard aankomt. Deze maatregel is echter cruciaal om mensenlevens te redden en ervoor te zorgen dat onze zorgverleners niet overbelast geraken. We vragen dan ook begrip en dringen er op aan dat iedereen strikt de gevraagde maatregelen naleeft", motiveert Guido De Padt de beslissing.