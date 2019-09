Gedichtenwedstrijd 'Kinderwensen uit oorlogsgebied’ Frank Eeckhout

23 september 2019

16u25 0 Geraardsbergen De Cultuurraad van Geraardsbergen roept alle inwoners, ook scholieren en studenten, op om een korte tekst of een gedicht te schrijven met als thema ‘Kinderwensen uit oorlogsgebied’.

Een jury, samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur van de Cultuurraad, zal een winnende tekst of gedicht selecteren. Dat gedicht wordt tijdens de herdenkingsplechtigheid op 11 november voorgedragen. Er zijn twee categorieën: jeugd en volwassenen. De winnaar uit elke categorie wordt beloond met een waardebon van 50 euro. Tekst of gedicht moet ten laatste op vrijdag 25 oktober bezorgd worden aan de Cultuurdienst, Infokantoor Visit Geraardsbergen (elke dag open van 10 tot 17 uur), Markt z/n, 9500 Geraardsbergen of digitaal via cultuur@geraardsbergen.be met een duidelijke vermelding van naam, leeftijd, adres, telefoonnummer en mailadres. Plagiaat is uiteraard niet toegestaan. De viering gebeurt in samenwerking met de lokale lagere scholen en Wings of Memory.