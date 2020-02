Gedichtendag in Sint-Catherinacollege: gedichten gaan in koker die tien jaar verzegeld blijft Frank Eeckhout

06 februari 2020

12u35 2 Geraardsbergen Naar aanleiding van de Poëzieweek maakten de leerlingen van de middelbare a fdeling van het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen Instagramgedichten over de toekomst.

De Poëzieweek stond dit jaar in het teken van de toekomst. Na het voorlezen van de gedichten koos elke klas een winnaar. “De winnende gedichten verdwijnen in een stalen postbus die tien jaar lang verzegeld blijft. De bus is een creatie van de afdelingen hout en lassen. Binnen tien jaar worden de dichters uitgenodigd om nog eens terug te blikken op hun jeugdige toekomstdromen", laat leerkracht Nederlands Eveline De Vuyst weten.