Geboorte van Lou maakt viergeslacht compleet Frank Eeckhout

29 juli 2020

17u46 1 Geraardsbergen Marienne De Taeye (88) uit Geraardsbergen mag zich sinds 20 juli de trotse overgrootmoeder noemen van een viergeslacht.

De 25-jarige Nele De Gauquier uit Viane beviel toen van de kleine spruit Lou. Grootmoeder van Lou is Daisy Van Wymeersch (61) uit Moerbeke. Fiere papa van Lou is Tom Knipping. Grote broer is Basile.