Gaudicanto speelt jubileumconcerten in Nederboelare en Halle Frank Eeckhout

17 oktober 2019

11u53 0 Geraardsbergen Naar aanleiding van hun 40ste verjaardag speelt het Grimmingse kerkkoor Gaudicanto twee jubileumconcerten: op 9 november in de kerk van Nederboelare en op 10 november in de basiliek van Halle. Op het programma staan de Kroningsmis van Mozart en het Gloria van Vivaldi.

Wat in 1979 begon als een parochiekoor zoals er in elke parochie wel eentje was, is veertig jaar later uitgegroeid tot een koor dat geen enkele uitdaging uit de weg gaat. “Grote producties met gerenommeerde vocale solisten, bekende pianisten, organisten en andere instrumentalisten en zelfs met harmonieën, symfonieorkesten en jazzensembles getuigen daarvan. Voor de veertigste verjaardag trakteert het koor zijn publiek op twee bekende werken, aangevuld met een paar verrassingen. Vier vocale solisten en een kamerorkest zullen samen met het vijftigkoppig koor van beide concerten een onvergetelijke avond maken", belooft bestuurslid Jos De Baerdemaeker. De concerten worden telkens afgesloten met een receptie. Tickets kunnen besteld worden via gaudicanto@gmail.com of op het nummer 054/58.65.50 en kosten 18 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa.