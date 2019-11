Gaslek in Penitentenstraat zet domper op wekelijkse markt: hulpdiensten stellen veiligheidszone in van 50 meter Frank Eeckhout

16u10 3 Geraardsbergen Een gaslek in de Penitentenstraat in het centrum van Geraardsbergen heeft een domper gezet op de wekelijkse markt. Omdat het om een groot lek ging, namen brandweer en politie geen risico en werden enkele handelszaken verplicht om de deuren te sluiten.

Het gaslek werd maandagmorgen omstreeks 10 uur waargenomen. Brandweerposten Geraardsbergen, Lede en Aalst snelden ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. “Het lek bevond zich onder de grond aan de kant van de straat en was van een redelijk grote omvang. Daarom werd beslist een veiligheidszone van vijftig meter in te stellen. Alle bewoners binnen die zone moesten hun woning verlaten", zegt majoor Van De Water, die de interventie coördineerde. Ook enkele handelszaken lagen binnen de perimeter. Zij werden verplicht om de deuren te sluiten. Eén van die zaken was bakkerij Rossignol in de Brugstraat. De bakkerswinkel ging omstreeks 13 uur opnieuw open. Slechter was het gesteld met tearoom ‘t Hoeksken in de Brugstraat. Daar moet je op maandag al geluk hebben om nog een vrij plaatsje te vinden. Die zaak bleef de hele dag gesloten. Omdat de Brugstraat een hele tijd afgesloten bleef, moesten bezoekers van de wekelijkse markt via de Denderstraat naar de Markt. Fluvius kwam ter plaatse om het lek te herstellen.