Garamondi Teater brengt Konijnenpijp op de planken Frank Eeckhout

17 oktober 2019

11u41 0 Geraardsbergen Garamondi Teater speelt op zaterdag 16 november de première van Konijnenpijp in het Arjaantheater in Geraardsbergen. Konijnenpijp is een toneelstuk naar het boek van David Lindsay-Abaire.

Het toneelstuk gaat over Lise en Arno, wiens zoontje van 4 jaar wordt aangereden door de jonge automobilist Joason. De ouders verwerken zijn dood elk op hun eigen manier. Omdat niets lijkt te helpen, zoekt de moeder uiteindelijk contact met de doodrijder van haar zoontje. Hoewel het stuk gaat over de manier waarop verschillende leden van een familie omgaan met de dood van een kind, is het opvallend licht van toon. Voor info en reservaties kan je terecht op www.garamondi.be of via mail naar info@garamondi.be.