Ga op safari in je eigen tuin: Geraardsbergen zet tuinrangers in voor meer natuurvriendelijke tuinen Frank Eeckhout

04 september 2020

10u50 0 Geraardsbergen Tuinrangers moeten een safarigevoel brengen in de Geraardsbergse tuinen. “Zeldzame nachtvlinders, zoemende aardhommels en zingende zwartkopjes: onze tuinen bevatten meer natuurrijkdom dan we op het eerste zicht vermoeden. Tuinrangers gaan ons dit helpen ontdekken”, zegt schepen van Milieu Martine Duwyn (Open Vld).

Natuurvriendelijke tuinen zijn een trend. Bovendien hebben we de afgelopen maanden steeds meer het belang van groen dichtbij weten waarderen. “Samen met onze tuinrangers en onze inwoners willen we van Geraardsbergen één groot natuurgebied maken. Om dat doel te bereiken, wordt een klein team tuinliefhebbers opgeleid tot tuinrangers. Deze gepassioneerde vrijwilligers nemen je mee op safari in je eigen tuin. Met vlindernet en vergrootglas gaan deze vrijwilligers op zoek naar verrassend biologisch leven in de achtertuin van Geraardsbergen. Ze tonen je spectaculair ‘wildlife’ dat je nooit eerder zag en vertellen verhalen over wat er zoal leeft in je tuin. Daarnaast krijg je advies op maat om je tuin biodiverser en klimaatrobuuster te maken. Een saai gazon omvormen tot een bloemenrijk graslandje dat bruist van het leven en beter bestand is tegen droogte en een veranderend klimaat: hoe begin je daar aan? De tuinrangers weten raad en geven gratis het juiste advies waarmee je zelf aan de slag kunt”, vertelt schepen Martine Duwyn.

Voorwaarden

Voor dit project is Geraardsbergen op zoek naar tuinrangers die voor dat safarigevoel in de tuinen willen zorgen. “Ken je dat gevoel van klein geluk als de pimpelmeesjes de weg naar je nestkast gevonden hebben? Word jij ook blij van het drukke gezoem van bijen en hommels? En extra gelukkig met een mooie vlinder in je tuin? Dan ben jij misschien wel de tuinranger die Geraardsbergen zoekt. Na een korte, maar intensieve opleiding ben je klaar voor je eerste tuinsafari. Gewapend met een rugzak vol safarimateriaal en handige infofiches over de aanleg van een bloemenweide of een gemengde haag. Het is natuurlijk mooi meegenomen als je al een aantal planten- en diersoorten kunt herkennen. Maar belangrijker is enige ervaring met tuinieren, veel goesting om bij te leren en het nodige enthousiasme om je passie door te geven aan jong en oud. Het helpt ook als je een beetje overweg kunt met een smartphone en Facebook”, besluit Neirinck.

Voel je het al kriebelen? Ga dan zeker naar de gratis infoavond op woensdag 23 september om 19.30 uur in Administratief Centrum in de Weverijstraat. Om organisatorische redenen wordt gevraagd je deelname te registeren via milieu@geraardsbergen.be.