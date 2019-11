G.L.I.S.S. en ‘t Grof Zout blijven in Gault&Millau met 13 op 20 Frank Eeckhout

04 november 2019

16u11 2 Geraardsbergen Restaurant G.L.I.S.S. in Nieuwenhove kwam vorig jaar met een 13 op 20 de Gault&Millau binnen. Dit jaar wordt die score bevestigd. Ook restaurant ‘t Grof Zout uit Geraardsbergen behoudt zijn 13 op 20.

G.L.I.S.S. staat voor gastvrij, lekker, inventief, streekgebonden en seizoenskeuken. Het restaurant bevindt zich op de benedenverdieping van een grote villa in de Nieuwenhovestraat. Chef Patrick Stevens (56) startte samen met zijn vrouw Hilde Everaert (53) eerst een bar met snackmaaltijden, maar gebeten door de culinaire passie openden ze in 2004 het gastronomisch restaurant Hocus Pocus. Met dit restaurantverhaal kon Patrick eindelijk zijn levensdroom waarmaken en Nieuwenhove culinair betoveren. Zijn kookstijl is een moderne versie van de Frans-Belgische keuken die een persoonlijke touch krijgt. Vijf jaar geleden wijzigde hij de naam in restaurant G.L.I.S.S.

‘t Grof Zout is ondertussen een gevestigde waarde in de restaurantgids. Het restaurant ligt in de Gasthuisstraat in het centrum van Geraardsbergen, waar Marniek De Wandel en Christine Foubert gekend zijn voor hun Franse keuken. Zij staan samen borg voor een verzorgde keuken die door aangename garnituren en fijne sauzen pleziert.