Freinetschool Keerpunt trekt enthousiast de kaart van fair trade Frank Eeckhout

21 februari 2020

17u16 0 Geraardsbergen Freinetschool Keerpunt in Idegem kiest resoluut voor fair trade. “De jeugd is immers de toekomst, daarom is het belangrijk om hen bewust te maken van fair trade", luidt het.

In 2017 behaalde Geraardsbergen de titel van de fairtrade gemeente. Dit wil zeggen dat er wordt ingezet op eerlijke handel, korte keten en duurzaamheid. Ook Freinetschool Keerpunt springt nu op die kar. “Al in december werden er een hele reeks fairtrade producten voorgesteld aan de ouders van onze leerlingen. Het initiatief was een schot in de roos. Intussen is er door de leerlingen een schoolwinkeltje opgestart met gezonde en fair versnaperingen. Het kraampje wordt door de leerlingen zelf gerund", laat de school weten.