Freddy Galle (70) zegt politiek na 44 jaar vaarwel: “Kans geven aan de jeugd” Claudia Van den Houte

06 juli 2020

18u59 2 Geraardsbergen Freddy Galle (70) stapt na 44 jaar uit de politiek in Geraardsbergen.

Galle begon zijn politieke carrière in 1976 bij de toenmalige PVV. Hij is nog kabinetsmedewerker geweest voor verschillende ministers en staatssecretarissen, gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en vertegenwoordiger in verschillende raden van bestuur voor Open Vld Geraardsbergen. In 1982 was hij voor het eerst gemeenteraadslid en zo sluit hij zijn politieke carrière nu ook af.

“Ik ben net zeventig geworden”, vertelt Galle over zijn beslissing. “Dan begin je na te denken. Ik heb al van in de jaren negentig een appartement aan de kust en vond dit het moment om definitief naar ginder te verhuizen. Ik wil ook kansen bieden aan de jeugd. Toen ik op mijn 26ste voor het eerst in de politiek stapte, moest ik ook opboksen tegen ouderen, dus ik weet wat het is. Het is genoeg geweest voor mij. Ik ben tevreden. Ik heb altijd het geluk gehad om in de meerderheid te zetelen. Ik ga nu rustig genieten aan de kust.”

“Freddy is een echte liberaal die zijn vrienden en kiezers een warm hart toedraagt”, zegt Saskia Monseur, voorzitter van Open Vld Geraardsbergen. “Wij wensen Freddy van harte te danken voor zijn jarenlange inzet voor de partij en voor de Geraardsbergse politiek.”

Freddy Galle geeft de fakkel door aan Reza Mohammadi, die de eed zal afleggen als gemeenteraadslid. Bram De Pril zal Reza opvolgen als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).