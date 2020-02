Foundation Jana De Koker dompelt kinderen op Spoed onder in rustgevende onderwaterwereld Frank Eeckhout

05 februari 2020

11u13 0 Geraardsbergen Foundation Jana De Koker heeft de pediatriebox en wachtzaal op de spoedafdeling van het ASZ campus Geraardsbergen omgetoverd in een rustgevende onderwaterwereld. “Dankzij de sponsoring van Foundation Jana De Koker worden kinderen op de dienst Spoedopname van campus Geraardsbergen voortaan opgevangen in een aangename, kindvriendelijke kamer”, zegt dokter Vergote, medisch diensthoofd van de spoedgevallendienst.

De aparte pediatriebox die gebruikt wordt als behandelruimte op de dienst Spoedopname werd met mooie muurschilderingen ondergedompeld in een magische onderwatersfeer. “Op deze manier willen we op de kinderen een bepaalde rust overbrengen, de leefomgeving aangenamer maken en voor afleiding zorgen tijdens de onderzoeken. We zijn Foundation Jana De Koker dan ook heel dankbaar dat we met dit project de nare ervaring van een opname op spoed voor kinderen tot een minimum kunnen beperken", zegt dokter Vergote.

Het idee achter de aparte wachtkamer voor kinderen – waar het onderwaterthema doorloopt – is om de stroom van kinderen te scheiden van de overige spoedgevallenpatiënten omdat een kind al angstig genoeg is binnen de vreemde ziekenhuiswereld. “Daarbovenop nog in contact komen met andere zwaargewonden of slachtoffers van een ongeval willen we vermijden. Kinderen krijgen ook steeds voorrang in de wachtzaal, behalve op hoogdringende gevallen. Verder is de wachtruimte op de dienst spoedgevallen een aangename ruimte met klein meubilair, speelgoed, een spelconsole", het diensthoofd nog mee.

Eerder al, in november 2018, werd de pediatriebox in het ASZ op campus Aalst omgetoverd in een magische speelkamer. En dankzij Foundation Jana De Koker, kon trouwe partner Lizart nu hetzelfde doen in Geraardsbergen.