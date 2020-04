FOTOREEKS. Zo ziet Geraardsbergen eruit in lockdown: Yngwie trok voor ons door de stad Frank Eeckhout

04 april 2020

10u41 0 Geraardsbergen Net als alle andere steden ligt ook Geraardsbergen er verlaten bij. Inwoner en student journalistiek Yngwie Scheerlinck trok voor ons door zijn stad. En dat levert verrassend mooie beelden op.

Zorgeverleners in de bres voor hun patiënten, een leeg perron, beenhouwers en apothekers die hun klanten bedienen met een mondmasker op, inwoners die op veilige afstand met elkaar een praatje slaan, een leeg winkelcentrum of een gelovige die om betere tijden vragen in de kerk. De beelden spreken voor zichzelf.