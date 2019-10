Foodtruck IdeaalDuaal doet Atheneum Geraardsbergen aan Frank Eeckhout

28 oktober 2019

05u03 1 Geraardsbergen Het atheneum van Geraardsbergen biedt dit jaar in maar liefst zes richtingen de innovatieve onderwijsvorm duaal leren aan. Duaal leren heeft als doel om de stap tussen school en arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken, en daar speelt ook IdeaalDuaal op in.

De foodtruck van IdeaalDuaal startte zijn tour op 15 oktober en hield ook halt in Geraardsbergen. Tijdens het smullen van een portie frietjes werden leerlingen uit de derde graad ondergedompeld in de wereld van duaal leren en werd over het concept gebrainstormd met een aantal vaste duaalpartners van de school. Bij vertrek had het team heel wat ideeën over deze innovatieve onderwijsvorm opgedaan en was het tal van tips rijker om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. “Een aantal leerlingen zal ook hun kans wagen in de wedstrijd van IdeaalDuaal, door hun idee om een brug te bouwen tussen de opleidings- en de ondernemingswereld verder vorm te geven. Zij nemen het op tegen scholieren en studenten vanuit heel Vlaanderen en maken kans op mooie prijzen", laat de school weten.