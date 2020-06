Flanders Classics haalt Muur uit de Ronde: “Revanche omdat we geen 50.000 euro wilden betalen” Frank Eeckhout

13 juni 2020

08u20 6 Geraardsbergen “Een drogreden gebaseerd op revanchegevoelen.” Zo verwoordt burgemeester Guido De Padt (Open Vld) de beslissing van Flanders Classics om de Muur van Geraardsbergen te schrappen uit de Ronde van Vlaanderen. “Geraardsbergen heeft geweigerd om een smak geld te betalen aan de organisatie voor de doortocht. Daarvoor worden we nu afgestraft", reageert De Padt.

Geen Muur van Geraardsbergen in de Ronde van Vlaanderen dit jaar. De klassieker vindt dit jaar uitzonderlijk plaats op 18 oktober. De organisatie heeft daarbij besloten om het parcours te wijzigen en de wedstrijden in te korten met het oog op de drukke najaarskalender. Het nieuws sloeg in als een bom in Geraardsbergen. En niet in het minst bij burgemeester Guido De Padt. “L’histoire se répète", trapt de burgemeester een open deur in. “Drie jaar betaalden we 50.000 euro voor de passage over de Muur. Maar we waren van oordeel dat dit met een doortocht op 100 kilometer van de aankomst niet meer verantwoord was. Dat zal wellicht een rol gespeeld hebben in die beslissing.”

Met De Brabantse Pijl (7/10), Gent-Wevelgem in Flanders Fields (11/10), de Scheldeprijs (14/10) en tot slot de Ronde van Vlaanderen (18/10) staan er nog 4 klassiekers van Flanders Classics op de herziene wielerkalender. De voorbereidingen op die koersen is volop opgestart. “De korte opeenvolging van de wedstrijden op de nieuw voorgestelde kalender vraagt heel wat organisatie van de ploegen. Om teams en renners de mogelijkheid te geven voldoende rust in te bouwen tussen wedstrijden die elkaar in oktober in sneltempo opvolgen, heeft Flanders Classics in overleg met verschillende teams besloten de afstand van z’n wedstrijden licht in te korten", liet de organisatie vrijdag weten.

Drogreden

Guido De Padt hecht weinig geloof aan die uitleg. “Men verwijst naar de noodzaak om het parcours in te korten, een inkorting die nauwelijks 20 km bedraagt. Dat is een drogreden waarbij men een slag geeft in het aangezicht van wielerminnend Vlaanderen. Het is ondenkbaar dat men niet in staat zou zijn geweest om het inkorten van het parcours elders te zoeken. En dan kan men niet anders vermoeden dan dat revanche aan de basis ligt van de onbegrijpelijke ingreep.”

Bij Fredje Penne van het populaire wielercafé Bar Gidon op de Markt in Geraardsbergen komt deze beslissing aan als een mokerslag. “Geraardsbergen wil niet meer betalen dus doet Wouterke (nvdr Vandenhaute) het maar op die manier. Na drie maanden verplichte sluiting doen we maandag weer open. De Ronde moest één van de hoogtepunten worden van ons najaar. We wilden er iets speciaal van maken. We keken er erg naar uit, ook al omdat de zomerkermis nog te lijden zal hebben onder de coronacrisis. Elk jaar zit de passage over de Muur in elk sportjaaroverzicht en elk jaar gebeurd er wel iets op de Muur. Het is een flauw excuus", reageert Fredje ontgoocheld.