Filmvoorstelling over het landbouwersleven: Hoeveel hebben we verdiend vandaag? Frank Eeckhout

06 december 2019

13u30 1 Geraardsbergen De landbouwraad en de landbouwcommice tonen op donderdag 19 december om 20 uur de film ‘Hoeveel hebben we verdiend vandaag?’ in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Iedereen kan zich die vraag stellen, maar voor boeren is die vraag heel relevant. Hun inkomen hangt aan een zijden draadje en is afhankelijk van heel wat factoren. De film schetst het leven van zes Vlaamse boerengezinnen zoals het in werkelijk is. Met alle geneugtes van de stiel, maar ook met alle administratieve rompslomp, de onzekerheid en de financiële druk. De toegang bedraagt 5 euro.