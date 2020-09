Fietstocht langs oude tramverbinding tussen Geraardsbergen en Herzele Frank Eeckhout

24 september 2020

10u54 2 Geraardsbergen Climaxi en ‘t Uilekot organiseren op zondag 27 september een fietstocht langs de oude trambaan tussen Geraardsbergen en Herzele. “W e tekenden het authentieke tramtraject uit, volgen de nog bestaande stukken en traceren in het landschap waarlangs de tramverbinding liep”, zegt Wim Schrever.

Climaxi en ‘t Uilekot pleiten al lang voor een herwaardering van de vroegere trambaan tussen Geraardsbergen en Herzele. In Herzele ligt al een afgewerkt stuk van drie kilometer. “Tussen Steenhuize en Herzele ligt nog een stuk klaar om verder ingericht te worden. Het ongebruikte stuk trambaan in Geraardsbergen kan daarop prima aansluiten. Het geheel past dan in een netwerk van autovrije voet- en fietswegen in Zuid-Oost-Vlaanderen. Met de fietstocht willen we onze actie ‘Red de trambaan in de kijker zetten”, zegt Wim Schrever. De fietstocht start om 14 uur op de parking van zaal De Reep in Geraardsbergen. Om 15 uur kan je ook aansluiten ter hoogte van ‘t Bildeken in Ophasselt.