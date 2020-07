Fietsenspeciaalzaak S-Bikes nog maar eens doelwit van dieven: “Acht inbraakpogingen en vier geslaagde” Koen Moreau

01 juli 2020

16u45 8 Geraardsbergen Ondanks tal van maatregelen blijven criminelen fietsenspeciaalzaak S-Bikes langs de Astridlaan in Geraardsbergen viseren. In de nacht van dinsdag op woensdag werd nog maar eens ingebroken.

“De dieven raakten binnen langs het dak, maar alles is al opgeruimd en het dak is al terug dicht gelegd”, is het enige dat de zaakvoerder kwijt wil. Hoeveel en welke fietsen precies buit gemaakt werden is niet duidelijk, maar volgens niet bevestigde bronnen zou het om minstens veertien elektrische fietsen gaan.

Fietsen waarvan Specialized Concept Store S-Bikes vreest dat die definitief verloren zijn. “Dit wordt andermaal een verzekeringskwestie, maar wij gaan gewoon door”, klinkt het gelaten optimistisch. De zaak werd nochtans al geregeld slachtoffer van inbrekers. “De teller staat vandaag op acht inbraakpogingen en vier effectieve inbraken waarbij telkens heel wat werd gestolen. Het is duidelijk dat we niet op politiek of politie moeten rekenen voor een oplossing”, luidt het ietwat bitter.

In mei 2018 werd nochtans een inbrekersbende opgerold en veroordeeld nadat ze een mislukte inbraakpoging hadden ondernomen. In mei 2019 was er een niet opgehelderde poging waarbij dieven er niet in slaagden de ramen met hamers stuk te slaan. In feburari 2017 werden elf dure koersfietsen ter waarde van meer dan 100.000 euro gestolen nadat de ramen met kasseistenen werden ingegooid en in 2016 stalen dieven tijdens de openingsuren vier dure fietsen ter waarde van 50.000 euro nadat ze bewakingscamera’s onklaar maakten.