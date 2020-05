Fietscampagne vzw wil dat handelscentrum opnieuw autovrij wordt: “Geef binnenstad terug aan de fietsers” Frank Eeckhout

28 mei 2020

09u07 0 Geraardsbergen Fietscampagne vzw roept het stadsbestuur van Geraardsbergen en de lokale handelaars op om de binnenstad terug te geven aan de fietsers. “Al na twee dagen werd het autovrije handelscentrum afgevoerd. Geraardsbergen is opnieuw de parkeerstad van voor de coronacrisis en meer shoppers levert dat niet op", stelt Wim Schrever vast.

Na twee dagen autovrije binnenstad kreeg alle autoverkeer weer vrije doorgang in Geraardsbergen. Ook het parkeren werd dan weer toegelaten. “Het resultaat was meteen duidelijk: de twee winkelstraten (groter is het stadscentrum van Geraardsbergen niet) werden opnieuw volledig opgevuld met auto’s. Maar meer mensen vielen er helaas niet te bespeuren in het centrum. Terwijl je dat in de autovrije straat wel degelijk kon waarnemen: toen was het een stad op mensenmaat", meent Wim Schrever van Fietscampagne vzw.

Parkeerstad

Met het hernieuwde autoverkeer was het ook voor minder mobiele ouderen weer extra uitkijken. “Zij moesten vanaf dan met hun loop- of rolwagen opnieuw veiligheid zoeken op verhoogde stoepen. Fietsers werden weer netjes in het hoekje gedrongen in de centrumstraten van Geraardsbergen. Die straten staan immers weer vol met geparkeerde wagens. In plaats van een winkelstad zou je Geraardsbergen evengoed een parkeerstad kunnen noemen. Dubbel- en fout geparkeerde auto’s maakten het ook voor voetgangers extra gevaarlijk. Dus eigenlijk is de stad niet teruggegeven aan de mensen, maar wel aan de auto’s", gaat Schrever verder.

Ook voor de lokale winkels zijn autovrije winkelstraten een goede zaak Wim Schrever, Fietscampagne vzw

Aan fietsers is er in de binnenstad nochtans geen gebrek. “Ook in Geraardsbergen gebeurt die maatschappelijke evolutie waarbij (weer) meer mensen vaker de fiets gebruiken en er de voordelen van inzien. Voorheen zag je hier geen fietskarren of duwfietsen. Sinds enige tijd merken we die hier nu vaker. Met de groene heuvelflank op de achtergrond lijkt het anders wel een idyllisch plaatje. Heel wat mensen maken reizen naar verre landen om zulke stadjes te bezoeken. Ook voor de lokale winkels zijn autovrije winkelstraten een goede zaak. Er zijn voldoende studies voorhanden die dat bevestigen: klanten per fiets consumeren meer. Hoog tijd dat de Geraardsbergse handelaars die studies eens doornemen.

Werkbank

Om de fietsproblematiek in Geraardsbergen nog eens aan te kaarten, organiseert Fietscampagne vzw op zaterdag 20 juni een eerste Werkbank Mobiliteit Geraardsbergen. “Met de Werkbank willen we bottom-up probleempunten in de mobiliteit aanduiden en oplijsten wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn. Uiteraard reiken we met het initiatief de hand naar het lokale beleid. Ze zijn tevens meteen hartelijk welkom op de Werkbank Mobiliteit. Ook stellen we dan een idee voor een nieuw verkeersbord voor: met ‘Park & Walk’ nodigen we de autorijders uit om hun auto buiten de binnenstad te parkeren en het laatste eindje naar hun bestemming te wandelen", besluit Schrever.