Festival afgelast? Geen nood, denderend KLEIN brengt artiesten naar je tuin voor exclusief optreden Frank Eeckhout

18 juli 2020

10u48 0 Geraardsbergen Geen denderend KLEIN deze zomer in Geraardsbergen maar niet getreurd: de organisatie brengt de artiesten op zaterdag 8 augustus naar je tuin voor een exclusief optreden. “Ideaal om iemand te bedanken in deze moeilijke periode. En je heeft de artiesten een duwtje in de rug", zegt voorzitter Daan Franceus.

Door het coronavirus komt er deze zomer geen achtste editie van het stadsfestival denderend KLEIN. Als alternatief geeft de organisatie haar bezoekers de kans om een optreden van een artiest te scoren in een setting naar keuze. “Toen we enkele weken geleden een oproep bij de artiesten lanceerden, kregen we onverhoopt enorm veel positieve reacties. Reden te meer om van denderend KLEIN bedankt één groot feest te maken. We bieden mensen de kans om een artiest bij hen thuis te laten optreden, weliswaar rekening houdend met de huidige gezondheidsmaatregelen. Naast een optreden in eigen kot, kunnen ze iemand in de bloemetjes zetten. Tijdens deze crisis hebben we pas echt gemerkt hoeveel steun we aan elkaar kunnen hebben. De artiesten hebben zelf ook nog iets extra in petto: zij gaan naast deze gezellige bubbel-optredens ook langs bij een (zorg)instelling die de afgelopen tijd in de vuurlinie heeft gestaan. Op deze manier willen ze deze werknemers nog eens extra bedanken", vertelt Daan Franceus.

Altijd al gedroomd van een artiest in je kot? “Grijp dan zeker je kans. Mooie namen zoals Salut La Copine (Jan De Smet, Lien Van De Kelder & Wouter Berlaen) en Stoomboot (winnaar Nekka wedstrijd 2011) staan te popelen om zaterdag 8 augustus het beste van zichzelf te geven, voor jou en jouw bubbel, in jouw kot. Ga naar www.denderendklein.be voor een volledige overzicht van de optredens en aarzel dus niet om te reserveren", besluit Franceus.