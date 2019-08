Familiedrama in Geraardsbergen: kleinzoon steekt grootvader dood, grootmoeder kan vluchten Frank Eeckhout TT

14 augustus 2019

21u00

In de Stoffelstraat in Moerbeke, een deelgemeente van Geraardsbergen, heeft woensdagavond een familiedrama plaatsgevonden. De kleinzoon drong het huis van zijn grootouders binnen en bracht zijn grootvader met een schaar om het leven. De grootmoeder, die alles zag gebeuren, probeerde haar echtgenoot nog te helpen maar moest uiteindelijk zelf de woning uitlopen en om hulp roepen. De dader, de 23-jarige N.A, werd door de politie in de boeien geslagen.

Geld om drugs te kopen. Dat is het vermoedelijke motief van de dader. N.A. liet zich enkele jaren geleden al eens opnemen om af te kicken van de drugs. Hij bleef daarna een tijdje clean maar kon niet aan de lokroep van de roes blijven weerstaan. Grootvader Lucien Avet (81), die er warmpjes inzit, stopte zijn kleinzoon als eens wat euro’s toe. Toen de twintiger woensdagavond kort voor 8 uur opnieuw kwam aanbellen met de vraag om geld, ontstond een hevige discussie. De smeekbede om geld draaide uit op een sisser waarna de stoppen doorsloegen bij de kleinzoon. Hij ging zijn grootvader te lijf met een schaar en bracht hem verschillende steken toe. Hij raakte de tachtiger ook in de hals waarop de man neerviel. Grootmoeder Lucille (82), die op het geluid in de inkomhal afkwam, zag alles gebeuren. Ze trachtte nog tussenbeide te komen maar toen de kleinzoon zich ook tegen haar keerde, liep ze naar buiten en schreeuwde ze om hulp.

De politie en de hulpdiensten snelden ter plaatse en de straat werd afgesloten. Voor grootvader Julien kon geen hulp meer baten. Grootmoeder Lucille werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. N.A. werd door de agenten in de woning aangetroffen en werd in de boeien geslagen. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd en het afstappingsteam werd opgeroepen. Er werd ook een wetsdokter aangesteld en het lab voerde een sporenonderzoek uit.