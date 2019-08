Familiedrama Geraardsbergen: kleinzoon (23) aangehouden voor moord op grootvader kg

16 augustus 2019

14u47

Bron: Belga 0 Geraardsbergen De 23-jarige kleinzoon van de 81-jarige man die eergisteren om het leven kwam in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen, is aangehouden voor moord op zijn grootvader en voor poging doodslag op zijn grootmoeder. Dat meldt de Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden rond 19 uur in de Stoffelstraat in Moerbeke. De politie, die verwittigd was door de 81-jarige grootmoeder, trof het slachtoffer dood aan. De man werd met geweld om het leven gebracht, maar over de omstandigheden geeft het parket geen details.

Moord in plaats van doodslag

De kleinzoon was in de woning aan het wachten op de hulpdiensten. Hij werd zonder problemen opgepakt. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor doodslag op zijn grootvader.



"Na verhoor besliste de onderzoeksrechter om de feiten te herkwalificeren naar moord op zijn grootvader. Naast moord op zijn grootvader wordt de man ook verdacht en aangehouden voor poging doodslag op zijn grootmoeder. Er zijn immers ernstige aanwijzingen dat de verdachte ook geprobeerd heeft om zijn grootmoeder te doden", zegt persmagistraat Eva Brantegem.



De verdachte verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Oudenaarde, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.