Exclusief voor abonnees Familie van vrouw die stierf aan coronavirus moet zelf naar ziekenhuis bellen om te vernemen dat moeder overleden is: “We waren totaal in shock” Claudia Van den Houte

10 april 2020

18u57 340 Geraardsbergen Zelf moeten bellen om te horen dat je familielid overleden is: Het overkwam de familie van Mariëtte Camelbeeck (84). Ze was één van de bewoners van woonzorgcentrum Baronie van Boelare die overleed aan het coronavirus. Mariëtte stierf in het ASZ campus Geraardsbergen. “We wisten zelfs niet dat mama stervende was”, aldus dochter Petra.

Mariëtte Camelbeeck is één van de negen bewoners van woonzorgcentrum Baronie van Boelare die overleden aan het coronavirus. Ze verbleef sinds januari in het centrum voor kortverblijf en overleed zondagavond op 84-jarige leeftijd in het ASZ Geraardsbergen. Mariëtte heeft haar hele leven in Geraardsbergen gewoond en laat vier kinderen, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen achter. “Mijn mama was een graag geziene, beminnelijke vrouw”, vertelt dochter Petra Ryckosch. “Ze heeft zich altijd ingezet voor haar gezin. Ze was heel sociaal: als ze iemand kon helpen, dan deed ze dat. Ze was mijn beste vriendin, mijn ‘soulmate’. Ook mijn broer en zus voelen dat zo aan. Ze had het hart op de juiste plaats. Ze heeft ook altijd voor onze vader gezorgd toen hij ziek werd. Ze was een goede moeder.”

