Extra politiecontrole op invalswegen van Brakel naar Geraardsbergen: “We vrezen dat sommigen na 22 uur nog andere oorden gaan opzoeken” Frank Eeckhout

31 juli 2020

14u58 0 Geraardsbergen Politie Geraardsbergen/Lierde gaat de controles op de invalswegen van Brakel naar Geraardsbergen opvoeren. “Nu de Brakelse café’s verplicht om 22 uur de deuren moeten sluiten, vrezen we dat sommigen daarna nog naar Geraardsbergen gaan afzakken", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Door de café’s om 22 uur te sluiten en nog een paar andere maatregelen, hoopt Brakel de uitbraak van Corona in de gemeente onder controle te krijgen en een halt toe te roepen. Op sociale media wordt al opgeroepen om na 22 uur naar cafe’s buiten Brakel af te zakken. Daarom gaat politie Geraardsbergen/Lierde de controles op de invalswegen naar Geraardsbergen opvoeren. “Wij gaan onze verkeersactie wel in die zin aanpassen en richten op het inkomend verkeer vanuit Brakel. Maar misschien moet daar toch eens over nagedacht worden hoe dit het beste regionaal kan aangepakt worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat de gemeentes rond ons hun café’s sluiten om 22 uur en wij hier met de overlast en het coronagevaar zitten. Ik vraag dan ook aan de provinciegouverneur om een initiatief te nemen en samen met de Oost-Vlaamse burgemeesters naar een oplossing te zoeken", zegt burgemeester Guido De Padt.