Expositie met vrouwelijke toets in het Koetshuis Frank Eeckhout

18 september 2019

15u27 0 Geraardsbergen In het Koetshuis in Geraardsbergen opent op zaterdag 5 oktober de tentoonstelling ‘Fantasie en werkelijkheid’, samengesteld door Ivonne Bauwens en Haixia Sun.

Naar jaarlijkse traditie stelt een Geraardsbergse kunstenaar tentoon en nodigt een kunstenaar van buiten de Oudenbergstad uit. Ivonne schildert de natuur en vakantieherinneringen neer op doek met olieverf en acryl. Het kleurenspel en de spanning tussen licht en donker primeren haar werken, maar bovenal wil Ivonne de toeschouwer laten genieten van haar werken in eenvoud. Haar zielsgenote op deze reis in het Koetshuis is Haixia Sun uit Zottegem. Haixia strijkt de olieverf aquarelmatig neer op doek en tovert ze met een soepele toets om tot kunstwerken waarin voornamelijk muzikale taferelen op de voorgrond treden. Haixia Sun slaagt erin complexe composities te maken, waarin verschillende elementen op evenwichtige wijze tegen elkaar worden afgewogen.

‘Fantasie en werkelijkheid’ is van 5 tot en met 13 oktober alle dagen vrij te bezichtigen in het Koetshuis tussen 14 en 17 uur.