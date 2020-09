Erfgoedwandeling op Open Monumentendag Frank Eeckhout

10 september 2020

10u46 0 Geraardsbergen Met behulp van een kleine brochure kan je zondag op Open Monumentendag individueel of in je eigen bubbel de gloednieuwe erfgoedwandeling in het centrum van Geraardsbergen verkennen.

Natuurlijk is Geraardsbergen de stad van Manneken Pis, de Muur en mattentaarten. Maar de Denderstad biedt zoveel meer. Naar aanleiding van Open Monumentendag wordt een nieuwe erfgoedwandeling doorheen de hele stad gelanceerd. De wandeling laat je stil staan op plaatsen waar je anders voorbij snelt. Naast de klassieke monumenten is er aandacht voor straten en steegjes, fraaie gevels, bijzondere details boven winkelpuien en een restje van de oude stadsomwalling. De brochures zijn zondag van 10 tot 16 uur gratis af te halen in het Infokantoor Visit Geraardsbergen op de Markt. Vergeet zeker je mondmasker niet want die zijn verplicht in het centrum.