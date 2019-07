Emilie zegt ja! Kevin vraagt vriendin -met de hulp van HLN- ten huwelijk tijdens Tourdoortocht op Muur Claudia Van den Houte

07 juli 2019

13u07 0 Geraardsbergen Kevin Van Wayenberge heeft zijn vriendin Emilie op een originele manier ten huwelijk gevraagd tijdens de Tour de France.

De man is een fervent wielerliefhebber en woont al tien jaar alle grote wielerwedstrijden op de Muur van Geraardsbergen, waar hij opgroeide en 30 jaar heeft gewoond. Nu woont hij in het West-Vlaamse Menen. Hij ging zijn grote liefde Emilie achterna, met wie hij twee jaar samen is. Afgelopen zaterdag volgde hij de doortocht van de Tour de France vanop zijn vaste stek op de Muur. Hij arriveerde daar trouwens al om 4.30 uur, als allereerste toeschouwer.

Vóór de passage van de renners op de Muur deelde HLN bordjes uit waarbij de toeschouwers werden gevraagd om er leuke tekstjes op te schrijven. Toen zag Kevin zijn kans om zijn vriendin te verrassen met een origineel huwelijksaanzoek: “Emilie, wil je met me trouwen!”, schreef hij op het bordje. Zijn boodschap kwam live op televisie. “Ze heeft ‘ja’ gezegd”, vertelt Kevin achteraf. “Ik ben de gelukkigste man ter wereld!”.

“Ik heb mijn vriendin altijd gezegd dat als ik haar ten huwelijk zou vragen, dat een speciaal moment zou zijn. De koers is mijn leven. Ze heeft me na mijn huwelijksaanzoek onmiddellijk gebeld en ‘ja’ gezegd. Ik ben beginnen huilen van emotie.”