Elke woensdag stand up paddle op Dender Frank Eeckhout

22 juli 2020

16u19 0 Geraardsbergen Doxup organiseert elke woensdag een toch met stand up paddles (SUB)op de Dender in Geraardsbergen.

Stand up paddle is razend populair aan zee maar ook in steden als Gent kan je er niet meer naast kijken. Doxup verhuurt SUP boards in Gent en heeft dit nu ook naar Geraardsbergen gebracht. Daar vormt de Dender een ideale locatie om de sportieve en relaxerende eigenschappen van het stand-up-peddelen te verenigen met het natuurschoon. Elke woensdag deze zomer organiseert Doxup één of meerdere peddeltochten tussen het centrum en de Gavers, indien het weer het toelaat. Reserveren is nodig en kan via mail naar dender@doxup.be. De tochten starten om 19 uur en kosten 20 euro per deelnemer.