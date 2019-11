Eliza van Klim Op Zandbergen wordt junior detective van Child Focus Frank Eeckhout

15u50 0 Geraardsbergen Eliza van GO! Basisschool Klim Op in Zandbergen mag zich voortaan junior detective van Child Focus noemen. Zij kreeg de “J unior Detective Badge” overhandigd door Marc Van Laere.

‘Dossier 116.000'. Zo heet het interactieve spel waarmee Marc Van Laere, vrijwilliger van Child Focus, naar de vijde en zesde leerjaren van de Geraardsbergse scholen trekt. Vrijdag was hij te gast bij juf Ilse in Klim Op in Zandbergen. “Het is een soort van detectivespel waarbij de kinderen tijdens een drietal lesuren levensechte vraagstukken moeten oplossen”, vertelt Marc. “Ze moeten proberen te achterhalen wat er met vier kindjes aan de hand is. Zo zijn Emma en Nicolas het slachtoffer van foute dingen op het internet en zijn Max en Aïcha weggelopen van huis. De kinderen leren Child Focus kennen, worden gesensibiliseerd rond veilig internetgebruik en het belang van het hebben van een vertrouwenspersoon.”