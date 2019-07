Elektriciteitspaal dwars over straat nadat vrouw controle over stuur verliest KOEN MOREAU

08 juli 2019

20u32 8 Geraardsbergen De Aalstsesteenweg N460 tussen Ninove en Geraardsbergen was maandagavond ter hoogte van Idegem een hele tijd versperd nadat een elektriciteitspaal na een aanrijding dwars over de weg kwam te liggen.

De elektriciteitspaal brak omstreeks 19 uur af nadat een vrouwelijke chauffeur die richting Ninove reed om onduidelijke redenen de controle over het stuur van haar Peugeot 306 SW verloor. Daarop ging haar wagen uit de bocht en belandde hij tegen de verlichtingspaal. Door de klap brak die paal af en kwam hij tussen Grijsdauwe en het kruispunt met Varingstraat, Heirweg en Kulvestraat dwars over de Aalstsesteenweg te liggen.

De vrouw kon op eigen kracht haar wagen verlaten. Ze raakte slechts licht gewond. Passanten en omwonenden dienden de vrouw de eerste zorgen toe in afwachting van aankomst van brandweer- en ziekenwagenpersoneel. Ze werd voor verder verzorging naar het ziekenhuis gevoerd. Fluvius, het vroegere Eandis, stuurde technici ter plaatse om voor de herstellingen te zorgen. Voor het verkeer was een hele poos geen doorgang mogelijk.

De lichte bocht is voor wel meer chauffeurs verraderlijk. Volgens buurtbewoners is het al de derde keer in enkele weken dat op nagenoeg dezelfde plek een ongeval gebeurt.