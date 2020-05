Eldoradofietsers rijden virtuele 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker Frank Eeckhout

10u12 4 Geraardsbergen De Eldoradofietsers uit Zandbergen hebben een virtuele 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker gereden.

Volgend jaar hopen de Eldoradofietsers met drie team deel te nemen aan de 1.000 kilometer voor KOTK en zo 30.000 euro in te zamelen voor dit goede doel. Ondertussen hebben de Eldoradofietsers de groepsritten hervat. “Wij nemen daarbij alle voorschriften in acht zoals fietsen in kleinere groep, afstand houden en aanduiden van een wegkapitein", laat Rik Haelterman weten.